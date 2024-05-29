Окупанти вдарили детонуючою бомбою по Олексієво-Дружківці: серед поранених – 4-річна дитина

Російська окупаційна армія 28 травня завдала удару по Олексієво-Дружківці. Для удару противник застосував детонуючу авіабомбу.

Внаслідок ворожої атаки, на жаль, є постраждалі. У Нацполіції України розповіли деталі російського удару.

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Авіаудар по Олексієво-Дружківці

У вівторок, 28 травня, Росія вдарила по Олексієво-Дружківці, що в Донецькій області.

Учора (28 травня – 24 Канал) Росія вдарила по Олексієво-Дружківці, що на Донеччині, об'ємною детонуючою авіаційною бомбою (ОДАБ-1500), спричинивши масштабні пошкодження у приватному секторі,

– повідомили у Нацполіції.

Унаслідок авіаудару по селищу 7 людей поранені, серед них – 4-річна дитина.

Також відомо, що пошкоджені 103 будинки, 12 цивільних авто та церква. На місці працювали слідчо-оперативна група, вибухотехніки, парамедики та всі профільні служби.

У ДСНС уточнили, що окупанти скинули на селище півторатонну авіаційну бомбу. Там також повідомили, що понад 7 годин вогнеборці боролися з вогнем та ліквідували загоряння житлових будинків на загальній площі понад 1500 квадратних метрів.



Крім цього, під час ліквідації пожеж виявили чоловіка, який отруївся продуктами горіння. Рятувальники транспортували його до лікарні.

Додамо, що у Національній поліції також показали кадри роботи поліцейських-парамедиків.

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Наслідки атаки Росії по Олексієво-Дружківці / Фото Нацполіції



Окупанти завдали удару по Олексієво-Дружківці Донецької області / Фото Нацполіції



Загарбники завдали удару по Олексієво-Дружківці об'ємною детонуючою авіаційною бомбою / Фото Нацполіції

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