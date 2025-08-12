Российские войска нанесли удар "ФАБ-250" по жилому кварталу в Белозерском вечером 11 августа. В результате вражеской атаки погибли двое гражданских, еще семь человек, среди которых 16-летний подросток, получили ранения.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.

Какие последствия удара по Белозерскому?

Российские войска нанесли удар по Белозерскому 11 августа в 22:55. Оккупанты атаковали жилой квартал города.

Под ударами "ФАБ-250" с УМПК оказался жилой квартал, где в своих домах находились гражданские. Мужчина 43 лет и 34-летняя женщина от полученных телесных повреждений погибли,

– говорится в сообщении.

Последствия удара России по Белозерскому / Фото Донецкой областной прокуратуры

Также ранения получили 7 человек – трое мужчин, три женщины и 16-летний юноша. У пострадавших диагностированы минно-взрывные и черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга, осколочные ранения, резаные раны, ушибы, контузию. Им уже оказали медицинскую помощь.

В результате российского удара повреждены 8 многоквартирных домов и 6 автомобилей. Прокуроры начали досудебное расследование в уголовном производстве по факту военного преступления.

Напомним, в ночь на 12 августа Россия выпустила по Украине 48 БПЛА различных типов и 4 баллистические ракеты. Силы ПВО уничтожили большинство российских дронов.