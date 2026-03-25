Россияне обстреляли больницу на Харьковщине: есть пострадавшие

Об этом сообщили в ГСЧС.

По предварительным данным, в результате обстрела пострадали 3 человека. В результате атаки здание больницы претерпело частичные разрушения, также на месте возник пожар.

К ликвидации последствий привлекли спасателей, медиков ГСЧС и офицера-спасателя общины. Они оказывали помощь пострадавшим, работая под постоянной угрозой повторных ударов со стороны оккупантов.

Удар по больнице на Харьковщине / Фото ГСЧС

Во Львове в результате атаки дронов-камикадзе пострадали более 30 человек. По данным главы области Максима Козицкого, удары пришлись на центр города и Сихов, повреждены жилые дома и инфраструктура.

В Ивано-Франковске в результате российской дроновой атаки погибли два человека – нацгвардеец и его несовершеннолетняя дочь. Еще есть раненые, в частности ребенок. По словам мэра Руслан Марцинкив, взрывная волна повредила городской и областной роддома и другие здания, однако благодаря укрытиям среди пациентов медучреждений пострадавших нет.