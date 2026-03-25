Россияне обстреляли больницу на Харьковщине: есть пострадавшие
- 25 марта Россия обстреляла медицинское учреждение в поселке Шевченково на Харьковщине.
- Здание больницы подверглось частичным разрушениям, возник пожар.
Россия продолжает ежедневно терроризировать мирных жителей Украины. Оккупанты 25 марта нанесли удар по больнице в поселке Шевченково Купянского района Харьковской области.
Об этом сообщили в ГСЧС.
Что известно об ударе по больнице в Шевченково?
По предварительным данным, в результате обстрела пострадали 3 человека. В результате атаки здание больницы претерпело частичные разрушения, также на месте возник пожар.
К ликвидации последствий привлекли спасателей, медиков ГСЧС и офицера-спасателя общины. Они оказывали помощь пострадавшим, работая под постоянной угрозой повторных ударов со стороны оккупантов.
Удар по больнице на Харьковщине / Фото ГСЧС
Что известно об ударах врага по мирному населению?
Во Львове в результате атаки дронов-камикадзе пострадали более 30 человек. По данным главы области Максима Козицкого, удары пришлись на центр города и Сихов, повреждены жилые дома и инфраструктура.
В Ивано-Франковске в результате российской дроновой атаки погибли два человека – нацгвардеец и его несовершеннолетняя дочь. Еще есть раненые, в частности ребенок. По словам мэра Руслан Марцинкив, взрывная волна повредила городской и областной роддома и другие здания, однако благодаря укрытиям среди пациентов медучреждений пострадавших нет.
В Харькове ночью 25 марта прогремели взрывы из-за атаки ударных дронов. Мэр Игорь Терехов заявлял, что зафиксировано два попадания в разных районах города, а также удар по жилому дому в селе Шевченково, где возник пожар, который впоследствии ликвидировали. Предварительно, обошлось без пострадавших.