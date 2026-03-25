Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО лейтенант Андрей Коваленко.

Какие намерения у России?

Андрей Коваленко отметил, что в течение длительного времени россияне формировали запасы, чтобы увеличить интенсивность атак. Однако полностью реализовать это намерение пока не могут.

Такие действия россиян свидетельствуют лишь о том, что они рассматривают цель продолжения войны против тыла, а также хотят вывести свой ВПК на уровень, при котором смогут перегрузить ПВО Европы в случае воздушных атак объектов в странах НАТО,

– отметил лейтенант.

В этом контексте Коваленко подчеркнул важность системного ослабления производственных мощностей, логистических цепей и возможностей российского оборонного сектора как одного из ключевых направлений противодействия.

Что известно о последней атаке на Украину?