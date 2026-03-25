Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО лейтенант Андрей Коваленко.
Какие намерения у России?
Андрей Коваленко отметил, что в течение длительного времени россияне формировали запасы, чтобы увеличить интенсивность атак. Однако полностью реализовать это намерение пока не могут.
Такие действия россиян свидетельствуют лишь о том, что они рассматривают цель продолжения войны против тыла, а также хотят вывести свой ВПК на уровень, при котором смогут перегрузить ПВО Европы в случае воздушных атак объектов в странах НАТО,
– отметил лейтенант.
В этом контексте Коваленко подчеркнул важность системного ослабления производственных мощностей, логистических цепей и возможностей российского оборонного сектора как одного из ключевых направлений противодействия.
Что известно о последней атаке на Украину?
Днем 24 марта российские войска осуществили одну из самых массовых атак дронами, запустив еще 556 беспилотников. Всего за сутки – 948. По данным Воздушные силы ВСУ, противовоздушная оборона сбила или обезвредила 541 цель.
Однако предварительно зафиксировано около 15 попаданий. Удары фиксировались сразу в нескольких регионах страны, в частности в центральных и западных областях.
Спикер Юрий Игнат сообщил, что российские дроны 24 марта заходили "колоннами" с нескольких направлений. В частности через Черниговскую и Сумскую области.