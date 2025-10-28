На Черниговщине россияне цинично атаковали ремонтную бригаду, которая восстанавливала электроснабжение

Россияне дважды атаковали важный объект электроснабжения на Черниговщине. Второй раз враг попал в ремонтную бригаду, которая работала над восстановлением повреждений. Без света остались десятки тысяч потребителей.

Враг намеренно бьет по ремонтным бригадам, пытаясь сорвать восстановление энергосистемы области сообщает 24 Канал со ссылкой на АО "Черниговоблэнерго".

Что известно об атаке россиян на Черниговщину?

Российские войска 27 октября цинично атаковали энергетическую инфраструктуру Черниговщины. Под удар попал один из ключевых объектов электроснабжения в Корюковском районе. Из-за повреждения десятки тысяч потребителей остались без света.

Сразу после обстрела специалисты АО "Черниговоблэнерго" начали работу над восстановлением, однако враг применил свою циничную тактику.

Сначала выполнение работ пришлось отсрочить до вечера, потому что над объектом долго летал разведывательный дрон. Когда же ситуация с безопасностью более-менее нормализовалась и работы все-таки начались, рашисты запустили на то же место еще несколько беспилотников. Уже боевых,

– добавляют в облэнерго.

К счастью, работники успели спрятаться в укрытие, поэтому никто не пострадал, однако служебный автомобиль получил значительные повреждения.

Подобные инциденты в последнее время случаются все чаще. Россияне сознательно наносят повторные удары по объектам энергетики, пытаясь поразить не только инфраструктуру, но и тех, кто ее восстанавливает.

Что известно о подобных циничных ударах россиян?