8 погибших, десятки раненых и пропавшие без вести: боец рассказал об ударе по Днепропетровщине
- В результате ракетно-дронового удара на Днепропетровщине погибли 8 военнослужащих, 40 ранены, 6 пропали без вести.
- По словам военного, россияне ударили через 15 минут после того, как уже должно было начаться награждение.
Вечером 1 ноября российские войска нанесли ракетно-дроновой удар по одному из сел на Днепропетровщине. В результате атаки есть погибшие, пропавшие без вести и раненые военнослужащие.
Какие последствия удара по Днепропетровской области?
Среди погибших и раненых были военнослужащие 35-й бригады морской пехоты, которые приехали на торжества по случаю годовщины батальона.
Один из военных, который в тот вечер также прибыл на награждение, рассказал детали трагедии.
Нам сбросили две локации, куда надо было приезжать. Мы с собратьями были в первой группе, в лесу, где зажигали факелы. А один из моих собратьев – на второй точке, возле магазина. Тревога была уже давно. Мы ехали туда без навигатора, потому что он просто не работал из-за тревоги. Погода была пасмурная, никакие дроны или крылья над нами не висели. Скорее всего, нас кто-то "слил" из своих,
– рассказал он.
По словам военного, россияне ударили через 15 минут после того, как уже должно было начаться награждение.
Когда подразделение приехало в лес, командир приказал ждать. Военные стояли примерно в ста метрах от места с факелами, а уже через 15 минут в эту точку попал "Искандер".
Военный рассказал, что они почти ничего не успели услышать: произошел взрыв, все попали. Одному бойцу, который стоял рядом, посекло ногу, другому – плечи. По словам бойца, им повезло, ведь они ждали в стороне и не стояли на месте, где должно было состояться награждение. Он добавил, что все, кто находился в той точке, погибли.
После ракетного удара также прилетели вражеские "Шахеты".
Мы вернулись в село, потому что наш побратим, который был возле магазина, не выходил на связь. Медики говорили, что восемь – 200, сорок раненых, шесть пропавших без вести. Это все среди военных,
– отметил боец.
Что известно о трагедии?
После вражеского обстрела Государственное бюро расследований (ГБР) начало расследование. Сейчас следствие проверяет, были ли соблюдены требования безопасности личного состава во время воздушной тревоги и должным ли образом было организовано укрытие военных.
Досудебное расследование осуществляется по статье о халатном отношении к военной службе, совершенное в условиях военного положения.
30-й корпус морской пехоты ВМС ВСУ также сообщил, что определенных должностных лиц отстранили от занимаемых должностей.