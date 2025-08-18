В ночь на 18 августа украинские военные нанесли удар по нефтеперекачивающей станции "Никольское", расположенной в Тамбовской области. Вследствие этого перекачка нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба" полностью остановлена.

Без российской нефти оказались Венгрия и Словакия. В Будапеште очень расстроились по этому поводу и обвинили Украину в создании угрозы для венгерской энергетики, передает 24 Канал.

Кто остановил работу нефтепровода "Дружба"?

О поражении нефтеперекачивающей станции вечером сначала сообщил Генштаб. Уже поздно ночью командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди "Мадьяр" подтвердил полную остановку перекачки нефти на неопределенный срок. Он рассказал, что "хлопок" на станции "Никольское" организовали воины 14 полка Сил беспилотных систем ВСУ.

Справка: Нефтепровод "Дружба" – один из крупнейших в мире магистральных нефтепроводов, построен в Советском Союзе для транспортировки нефти с месторождений в России (преимущественно Западной Сибири, Поволжья и Урала) в страны Центральной и Восточной Европы.

Между тем в сети уже начали публиковать спутниковые снимки пораженной станции.

"Дружба" после встречи с украинскими дронами / Фото соцсети

Напомним, что 13 августа Силы обороны поразили нефтеперекачивающую станцию "Унеча", которая также является частью нефтепровода "Дружба".

"Унеча" обеспечивает транспортировку нефти одновременно для двух нефтепроводов. Ежегодно имеет мощность прокачивать 60 миллионов тонн сырья.