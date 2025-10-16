Укр Рус
Россия нанесла комбинированный удар по объектам инфраструктуры Харьковщины: есть пострадавшие
16 октября, 12:30
Россия нанесла комбинированный удар по объектам инфраструктуры Харьковщины: есть пострадавшие

Ирина Марцияш
Основные тезисы
  • Российская армия 16 октября нанесла комбинированный удар по объектам инфраструктуры Харьковщины.
  • Есть информация о пострадавших в результате террора.

Оккупанты не прекращают террор Харьковщины. Так, враг нанес комбинированный удар по объектам инфраструктуры в регионе.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.

Что известно об атаке на Харьковскую область?

Известно, что в результате комбинированного вражеского удара по объектам инфраструктуры пострадали 4 человека.

Россияне несколько часов непрерывно атаковали ракетами и дронами. Вследствие этого возникли пожары в Богодуховском, Изюмском и Лозовском районах области.

По состоянию на половину 11 часов утра продолжается ликвидация последствий вражеского террора. На местах обстрелов работают пожарные и пиротехники ГСЧС.

Ликвидация последствий российского удара / Фото ГСЧС

Чем била Россия по Украине ночью?

  • В ночь на 16 октября россияне нанесли комбинированный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Этой ночью оккупанты запустили по территории Украины 357 средств воздушного нападения.

  • Россияне атаковали 320 БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотниками других типов) с направлений Курск, Миллерово, Шаталово, Орел, Приморско-Ахтарск, что в России. Около 200 из них – "Шахеды".

  • По состоянию на 10 часов утра, силами ПВО сбито/подавлено 288 вражеских воздушных целей.

  • Основное направление вражеского удара – Полтавщина и Харьковщина.