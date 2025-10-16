Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.

Смотрите также Россияне вечером атаковали Нежин дронами: есть раненые

Что известно об атаке на Харьковскую область?

Известно, что в результате комбинированного вражеского удара по объектам инфраструктуры пострадали 4 человека.

Россияне несколько часов непрерывно атаковали ракетами и дронами. Вследствие этого возникли пожары в Богодуховском, Изюмском и Лозовском районах области.

По состоянию на половину 11 часов утра продолжается ликвидация последствий вражеского террора. На местах обстрелов работают пожарные и пиротехники ГСЧС.

Ликвидация последствий российского удара / Фото ГСЧС

Чем била Россия по Украине ночью?