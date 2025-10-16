Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.
Что известно об атаке на Харьковскую область?
Известно, что в результате комбинированного вражеского удара по объектам инфраструктуры пострадали 4 человека.
Россияне несколько часов непрерывно атаковали ракетами и дронами. Вследствие этого возникли пожары в Богодуховском, Изюмском и Лозовском районах области.
По состоянию на половину 11 часов утра продолжается ликвидация последствий вражеского террора. На местах обстрелов работают пожарные и пиротехники ГСЧС.
Ликвидация последствий российского удара / Фото ГСЧС
Чем била Россия по Украине ночью?
В ночь на 16 октября россияне нанесли комбинированный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Этой ночью оккупанты запустили по территории Украины 357 средств воздушного нападения.
Россияне атаковали 320 БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотниками других типов) с направлений Курск, Миллерово, Шаталово, Орел, Приморско-Ахтарск, что в России. Около 200 из них – "Шахеды".
По состоянию на 10 часов утра, силами ПВО сбито/подавлено 288 вражеских воздушных целей.
Основное направление вражеского удара – Полтавщина и Харьковщина.