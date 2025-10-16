Про це пише 24 Канал з посиланням на ДСНС.

Що відомо про атаку на Харківщину?

Відомо, що внаслідок комбінованого ворожого удару по об'єктах інфраструктури постраждало 4 людини.

Росіяни кілька годин безперервно атакували ракетами і дронами. Внаслідок цього виникли пожежі у Богодухівському, Ізюмському та Лозівському районах області.

Станом на о пів на 11 годину ранку продовжується ліквідація наслідків ворожого терору. На місцях обстрілів працюють вогнеборці та піротехніки ДСНС.

Ліквідація наслідків російського удару / Фото ДСНС

Чим била Росія по Україні вночі?

  • Вночі проти 16 жовтня росіяни завдали комбінованого удару по об'єктах енергетичної інфраструктури України. Цієї ночі окупанти запустили по території України 357 засобів повітряного нападу.

  • Росіяни атакували 320 БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотниками інших типів) із напрямків Курськ, Міллерово, Шаталово, Орел, Приморсько-Ахтарськ, що в Росії. Близько 200 із них – "Шахеди".

  • Станом на 10 годину ранку, силами ППО збито/подавлено 288 ворожих повітряних цілей.

  • Основний напрямок ворожого удару – Полтавщина та Харківщина.