Про це пише 24 Канал з посиланням на ДСНС.

Дивіться також Росіяни звечора атакували Ніжин дронами: є поранені

Що відомо про атаку на Харківщину?

Відомо, що внаслідок комбінованого ворожого удару по об'єктах інфраструктури постраждало 4 людини.

Росіяни кілька годин безперервно атакували ракетами і дронами. Внаслідок цього виникли пожежі у Богодухівському, Ізюмському та Лозівському районах області.

Станом на о пів на 11 годину ранку продовжується ліквідація наслідків ворожого терору. На місцях обстрілів працюють вогнеборці та піротехніки ДСНС.

Ліквідація наслідків російського удару / Фото ДСНС

Чим била Росія по Україні вночі?