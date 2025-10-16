Росія завдала комбінованого удару по об'єктах інфраструктури Харківщини: є постраждалі
- Російська армія 16 жовтня завдала комбінованого удару по об'єктах інфраструктури Харківщини.
- Є інформація про постраждалих внаслідок терору.
Окупанти не припиняють терор Харківщини. Так, ворог завдав комбінованого удару по об'єктах інфраструктури в регіоні.
Про це пише 24 Канал з посиланням на ДСНС.
Що відомо про атаку на Харківщину?
Відомо, що внаслідок комбінованого ворожого удару по об'єктах інфраструктури постраждало 4 людини.
Росіяни кілька годин безперервно атакували ракетами і дронами. Внаслідок цього виникли пожежі у Богодухівському, Ізюмському та Лозівському районах області.
Станом на о пів на 11 годину ранку продовжується ліквідація наслідків ворожого терору. На місцях обстрілів працюють вогнеборці та піротехніки ДСНС.
Ліквідація наслідків російського удару / Фото ДСНС
Чим била Росія по Україні вночі?
Вночі проти 16 жовтня росіяни завдали комбінованого удару по об'єктах енергетичної інфраструктури України. Цієї ночі окупанти запустили по території України 357 засобів повітряного нападу.
Росіяни атакували 320 БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотниками інших типів) із напрямків Курськ, Міллерово, Шаталово, Орел, Приморсько-Ахтарськ, що в Росії. Близько 200 із них – "Шахеди".
Станом на 10 годину ранку, силами ППО збито/подавлено 288 ворожих повітряних цілей.
Основний напрямок ворожого удару – Полтавщина та Харківщина.