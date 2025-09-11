Результаты поражения будут тщательно скрываться, – Плетенчук о подбитом российском корабле
- Спецназовцы ГУР успешно атаковали российский корабль под Новороссийском, который выполняет задачи для Черноморского флота России.
- Дмитрий Плетенчук отметил, что Россия будет тщательно скрывать последствия поражения, хотя поврежденный корабль вынужден будет пройти процедуру восстановления.
Спецназовцы ГУР успешно поразили корабль Черноморского флота России под Новороссийском. Последствия этого удара враг будет тщательно скрывать.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий спикера Военно-Морских Сил ВСУ Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона.
Какие последствия поражения российского корабля?
Спецназовцы ГУР 10 сентября атаковали корабль проекта многофункциональных судов MPSV07 из состава российского Черноморского флота.
Справка. Этот корабль враг ввел в эксплуатацию еще в 2015 году, а его стоимость составляет около 60 миллионов долларов.
По словам Дмитрия Плетенчука, если корабль выполняет определенные задачи в интересах Черноморского флота, он является легитимной военной целью.
Представитель ВМС также пояснил, что такой корабль может выполнять различные задачи.
Он может выполнять как обзор подходных каналов, так и действия, связанные с обеспечением деятельности боевых единиц,
– отметил Плетенчук.
По его словам, окончательные результаты поражения станут известны лишь впоследствии – они не будут нигде объявляться, а враг будет пытаться тщательно скрыть последствия.
Но, тем не менее, любая единица, которая получает повреждения, все равно вынуждена будет вернуться в пункт назначения и провести соответствующую процедуру восстановления,
– подытожил спикер ВМС.
Что известно об операции ГУР?
Известно, что по российскому военному судну бойцы ГУР нанесли удар боевым дроном украинского производства в область мостика управления, где, в частности, расположено оборудование навигации и связи корабля.
По данным ГУР, корабль проекта MPSV07 оборудован водолазными комплексами, телеуправляемыми аппаратами, гидролокатором бокового обзора, средствами РЭР.
В результате удара было уничтожено аппаратуру РЭР вражеского судна, а корабль выведен из строя на дорогостоящий ремонт.