Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий спикера Военно-Морских Сил ВСУ Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона.
Какие последствия поражения российского корабля?
Спецназовцы ГУР 10 сентября атаковали корабль проекта многофункциональных судов MPSV07 из состава российского Черноморского флота.
Справка. Этот корабль враг ввел в эксплуатацию еще в 2015 году, а его стоимость составляет около 60 миллионов долларов.
По словам Дмитрия Плетенчука, если корабль выполняет определенные задачи в интересах Черноморского флота, он является легитимной военной целью.
Представитель ВМС также пояснил, что такой корабль может выполнять различные задачи.
Он может выполнять как обзор подходных каналов, так и действия, связанные с обеспечением деятельности боевых единиц,
– отметил Плетенчук.
По его словам, окончательные результаты поражения станут известны лишь впоследствии – они не будут нигде объявляться, а враг будет пытаться тщательно скрыть последствия.
Но, тем не менее, любая единица, которая получает повреждения, все равно вынуждена будет вернуться в пункт назначения и провести соответствующую процедуру восстановления,
– подытожил спикер ВМС.
Что известно об операции ГУР?
Известно, что по российскому военному судну бойцы ГУР нанесли удар боевым дроном украинского производства в область мостика управления, где, в частности, расположено оборудование навигации и связи корабля.
По данным ГУР, корабль проекта MPSV07 оборудован водолазными комплексами, телеуправляемыми аппаратами, гидролокатором бокового обзора, средствами РЭР.
В результате удара было уничтожено аппаратуру РЭР вражеского судна, а корабль выведен из строя на дорогостоящий ремонт.