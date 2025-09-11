Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий спикера Военно-Морских Сил ВСУ Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона.

Какие последствия поражения российского корабля?

Спецназовцы ГУР 10 сентября атаковали корабль проекта многофункциональных судов MPSV07 из состава российского Черноморского флота.

Справка. Этот корабль враг ввел в эксплуатацию еще в 2015 году, а его стоимость составляет около 60 миллионов долларов.

По словам Дмитрия Плетенчука, если корабль выполняет определенные задачи в интересах Черноморского флота, он является легитимной военной целью.

Представитель ВМС также пояснил, что такой корабль может выполнять различные задачи.

Он может выполнять как обзор подходных каналов, так и действия, связанные с обеспечением деятельности боевых единиц,

– отметил Плетенчук.

По его словам, окончательные результаты поражения станут известны лишь впоследствии – они не будут нигде объявляться, а враг будет пытаться тщательно скрыть последствия.

Но, тем не менее, любая единица, которая получает повреждения, все равно вынуждена будет вернуться в пункт назначения и провести соответствующую процедуру восстановления,

– подытожил спикер ВМС.

Что известно об операции ГУР?