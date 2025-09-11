Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар речника Військово-Морських Сил ЗСУ Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону.

Які наслідки ураження російського корабля?

Спецпризначенці ГУР 10 вересня атакували корабель проєкту багатофункціональних суден MPSV07 зі складу російського Чорноморського флоту.

Довідка. Цей корабель ворог ввів в експлуатацію ще у 2015 році, а його вартість складає близько 60 мільйонів доларів.

За словами Дмитра Плетенчука, якщо корабель виконує певні завдання в інтересах Чорноморського флоту, він є легітимною військовою ціллю.

Речник ВМС також пояснив, що такий корабель може виконувати різноманітні завдання.

Він може виконувати як огляд підхідних каналів, так і дії, пов'язані з забезпеченням діяльності бойових одиниць,

– зазначив Плетенчук.

За його словами, остаточні результати ураження стануть відомі лише згодом – вони не будуть ніде оголошуватися, а ворог намагатиметься ретельно приховати наслідки.

Але, тим не менш, будь-яка одиниця, яка отримує пошкодження, все одно вимушена буде повернутися в пункт призначення і провести відповідну процедуру відновлення,

– підсумував речник ВМС.

Що відомо про операцію ГУР?