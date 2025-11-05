Удар по Львову и гибель Базилевичей: СБУ назвала, кто в России отвечал за атаку
- СБУ идентифицировала российских командиров, причастных к ракетному удару по Львову 4 сентября 2024 года.
- Подозрения объявлены генерал-майору армии России Сергею Кувалдину, его заместителю и другим ответственным за запуск ракет Х-101 и "Кинжал" по Львову.
СБУ идентифицировала российских командиров, причастных к ракетному удару по Львову 4 сентября 2024 года. Тогда ракета попала в дом, где погибла почти вся семья Базилевичей.
В целом жертвами атаки стали восемь человек. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на обнародованные Офисом генпрокурора подозрения.
Кто командовал ударом по Львову?
Служба безопасности Украины сообщила о подозрениях военным командирам армии России за нарушение законов и обычаев войны. По данным следствия, они руководили ракетным обстрелом Львова в сентябре прошлого года.
СБУ заочно объявила подозрения:
- командующему, генерал-майору Сергею Кувалдину,
- его первому заместителю Сергею Шевелю,
- командиру 44 отдельного авиационного полка Денису Ахмадееву,
- командиру 22 тяжелой бомбардировочной дивизии Николаю Варпаховичу,
- командиру 121 бомбардировочного полка Олегу Скитскому.
Следователи установили, что именно их согласованные действия привели к запуску крылатых ракет типа Х-101 и двух "Кинжалов", которые ударили по жилым домам в пределах исторического центра Львова.
Что известно о том циничном ударе?
В целом в результате российской атаки 4 сентября 2024 года погибли восемь гражданских.
Среди жертв – семья Базилевичей. Россия убила мать Евгению и три дочери: Ярину, Дарию и Эмилию. Выжить удалось только мужу Ярославу.
Все объекты, по которым били оккупанты, расположены в зоне ЮНЕСКО и внесены в Список всемирного наследия, находящегося под угрозой.