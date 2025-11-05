В целом жертвами атаки стали восемь человек. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на обнародованные Офисом генпрокурора подозрения.

Кто командовал ударом по Львову?

Служба безопасности Украины сообщила о подозрениях военным командирам армии России за нарушение законов и обычаев войны. По данным следствия, они руководили ракетным обстрелом Львова в сентябре прошлого года.

СБУ заочно объявила подозрения:

командующему, генерал-майору Сергею Кувалдину,

его первому заместителю Сергею Шевелю,

командиру 44 отдельного авиационного полка Денису Ахмадееву,

командиру 22 тяжелой бомбардировочной дивизии Николаю Варпаховичу,

командиру 121 бомбардировочного полка Олегу Скитскому.

Следователи установили, что именно их согласованные действия привели к запуску крылатых ракет типа Х-101 и двух "Кинжалов", которые ударили по жилым домам в пределах исторического центра Львова.

Что известно о том циничном ударе?