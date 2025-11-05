Загалом жертвами атаки стали восьмеро людей. Про це пише 24 Канал з посиланням на оприлюднені Офісом генпрокурора підозри.

Хто командував ударом по Львову?

Служба безпеки України повідомила про підозри військовим командирам армії Росії за порушення законів і звичаїв війни. За даними слідства, вони керували ракетним обстрілом Львова у вересні минулого року.

СБУ заочно оголосила підозри:

  • командувачу, генерал-майору Сергію Кувалдіну,
  • його першому заступнику Сергію Шевелю,
  • командиру 44 окремого авіаційного полку Денису Ахмадєєву,
  • командиру 22 важкої бомбардувальної дивізії Миколі Варпаховичу,
  • командиру 121 бомбардувального полку Олегу Скітському.

Слідчі встановили, що саме їхні узгоджені дії призвели до запуску крилатих ракет типу Х-101 і двох "Кинджалів", які вдарили по житлових будинках у межах історичного центру Львова.

Що відомо про той цинічний удар?

  • Загалом унаслідок російської атаки 4 вересня 2024 року загинули вісім цивільних.

  • Серед жертв – родина Базилевичів. Росія вбила матір Євгенію і три доньки: Ярину, Дарію та Емілію. Вижити вдалося лише чоловіку Ярославу.

  • Усі об'єкти, по яких били окупанти, розташовані в зоні ЮНЕСКО і внесені до Списку всесвітньої спадщини, що перебуває під загрозою.