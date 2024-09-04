Міський голова Львова Андрій Садовий розповів, що вижити вдалося лише чоловіку. Нагадаємо, що внаслідок удару росіян по Львову загинули 7 людей.

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Що відомо про жертв внаслідок атаки Росії на Львів

Після сьогоднішньої атаки живим на цьому фото залишився лише чоловік. Дружина Євгенія та троє їхніх доньок – Ярина, Дарина та Емілія – загинули у власному будинку,

– розповів Садовий.

Загибла родина внаслідок російського обстрілу / Фото Андрія Садового

Міський голова розповів, що Ярині Базилевич був всього 21 рік. У мережі "ТВОРИ" поділилися, що дівчина була програмна менеджерка Офісу "Львів – Молодіжна столиця Європи 2025".

Також в УКУ розповіли, що Дарині було лише 18 років. Вона навчалася на другому курсі програми "Культурологія" Гуманітарного факультету УКУ, була активною студенткою, менторкою "Лабораторії волонтерства" УКУ та пластункою. Дівчина також займалася театральним мистецтвом у студії, досліджуючи різні аспекти акторської майстерності.

"Я не знаю, якими словами підтримати батька Ярослава. Сьогодні ми всі з вами. Щирі співчуття і світла пам’ять", – написав мер Львова.