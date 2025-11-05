Удар по Львову і загибель Базилевичів: СБУ назвала, хто в Росії відповідав за атаку
- СБУ ідентифікувала російських командирів, причетних до ракетного удару по Львову 4 вересня 2024 року.
- Підозри оголошені генерал-майору армії Росії Сергію Кувалдіну, його заступнику та іншим відповідальним за запуск ракет Х-101 і "Кинджал" по Львову.
СБУ ідентифікувала російських командирів, причетних до ракетного удару по Львову 4 вересня 2024 року. Тоді ракета влучила в будинок, де загинула майже уся родина Базилевичів.
Загалом жертвами атаки стали восьмеро людей. Про це пише 24 Канал з посиланням на оприлюднені Офісом генпрокурора підозри.
Хто командував ударом по Львову?
Служба безпеки України повідомила про підозри військовим командирам армії Росії за порушення законів і звичаїв війни. За даними слідства, вони керували ракетним обстрілом Львова у вересні минулого року.
СБУ заочно оголосила підозри:
- командувачу, генерал-майору Сергію Кувалдіну,
- його першому заступнику Сергію Шевелю,
- командиру 44 окремого авіаційного полку Денису Ахмадєєву,
- командиру 22 важкої бомбардувальної дивізії Миколі Варпаховичу,
- командиру 121 бомбардувального полку Олегу Скітському.
Слідчі встановили, що саме їхні узгоджені дії призвели до запуску крилатих ракет типу Х-101 і двох "Кинджалів", які вдарили по житлових будинках у межах історичного центру Львова.
Що відомо про той цинічний удар?
Загалом унаслідок російської атаки 4 вересня 2024 року загинули вісім цивільних.
Серед жертв – родина Базилевичів. Росія вбила матір Євгенію і три доньки: Ярину, Дарію та Емілію. Вижити вдалося лише чоловіку Ярославу.
Усі об'єкти, по яких били окупанти, розташовані в зоні ЮНЕСКО і внесені до Списку всесвітньої спадщини, що перебуває під загрозою.