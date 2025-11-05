Удар по Львову і загибель Базилевичів: СБУ назвала, хто в Росії відповідав за атаку

СБУ ідентифікувала російських командирів, причетних до ракетного удару по Львову 4 вересня 2024 року. Тоді ракета влучила в будинок, де загинула майже уся родина Базилевичів.

Загалом жертвами атаки стали восьмеро людей. Про це пише 24 Канал з посиланням на оприлюднені Офісом генпрокурора підозри.

Хто командував ударом по Львову?

Служба безпеки України повідомила про підозри військовим командирам армії Росії за порушення законів і звичаїв війни. За даними слідства, вони керували ракетним обстрілом Львова у вересні минулого року.

СБУ заочно оголосила підозри:

командувачу, генерал-майору Сергію Кувалдіну,

його першому заступнику Сергію Шевелю,

командиру 44 окремого авіаційного полку Денису Ахмадєєву,

командиру 22 важкої бомбардувальної дивізії Миколі Варпаховичу,

командиру 121 бомбардувального полку Олегу Скітському.

Слідчі встановили, що саме їхні узгоджені дії призвели до запуску крилатих ракет типу Х-101 і двох "Кинджалів", які вдарили по житлових будинках у межах історичного центру Львова.

Що відомо про той цинічний удар?