Россия нанесла смертельный удар по Марганцу: жуткие фото показали в ГСЧС

Россия 23 апреля ударила дроном по Марганцу в Днепропетровской области. Есть много погибших и раненых.

Спасатели показали жуткие фото с места атаки на Марганец. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.

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Фото с места атаки в Марганце

Этот удар по Марганцу произошел утром в среду.

Для атаки россияне применили FPV-дрон. Он попал в автобус с работниками одного из предприятий города.

По состоянию на 10:00 известно, что в результате атаки погибли 9 человек, еще 32 – травмированы.

Осторожно, чувствительные кадры, 18+! Жуткие фото с места атаки в Марганце / Фото ГСЧС

Напомним, что глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук рассказал, что люди, которые ехали в автобусе, направлялись на работу в Марганце.

Он подчеркнул, что "когда россияне целят в обычных людей – это не война. Это террор".