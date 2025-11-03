Дроны атаковали НПЗ в Саратове: видео запечатлело мощный взрыв

Территорию России этой ночью, 3 ноября, продолжили атаковали ударные беспилотники. Один из ударов пришелся на город Саратов.

Там заметили взрыв на местном нефтеперерабатывающем заводе. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

Что известно об ударе по Саратовскому НПЗ 3 ноября?

Около 1 ночи в социальных сетях жители Саратова начали писать о звуках взрывов. Впоследствии из сообщений осинтеров стало известно, что это дроны атаковали Саратовский НПЗ.

Канал Dnipro Osint, к примеру, сообщил, что произошел пожар на заводе в Саратове в районе установки АВТ-6. И, похоже, один из БпЛА не попал из-за натянутой антидроновой сетки.

В Саратове атакован НПЗ: смотрите видео очевидцев

Канал ASTRA заметил, что источник огня заметен в западной части завода – возможно, рядом с резервуарами.

Напомним, 16 октября 2025 года по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу уже наносили удар. Это один из старейших НПЗ в России со значительным объемом переработки.

Заметим, полковник Вооруженных сил США в отставке Джон Свит рассказал 24 каналу, что удары по НПЗ вместе с санкциями против России в итоге должны привести к падению режима. Первой составляющей Украина сейчас активно занимается.

Где были предыдущие удары по НПЗ в России?