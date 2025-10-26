Удар по дамбе Белгородского водохранилища: подтопление зафиксировали на спутниковых снимках
- На спутниковых снимках видно затопление в Белгородской области, однако эвакуацию ниже водохранилища не объявляли.
- Российские власти, включая губернатора Белгородской области и МЧС, не комментируют ситуацию.
Затопление на Белгородщине уже можно заметить на спутниковых фото. В то же время российские власти никак не реагируют на это.
Эвакуацию ниже водохранилища не объявляли. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал Exilnova+.
Смотрите также Москва находится под атакой дронов: в городе слышали взрывы
Как выглядит Белгородщина на спутниковых снимках?
Затопление в Белгородской области уже можно увидеть на спутниковых фото.
Спутниковые фото затоплений в Белгородской области
Вода продолжает распространяться. Интересно, что эвакуацию ниже водохранилища не объявляли, хотя территория навкого Безлюдовки уже затоплена. Губернатор Белгородской области весь день не выходил на связь. В МЧС России также молчат.
Похоже, что Россия замалчивает инцидент в лучших советских традициях.
Что известно об ударе по Белгородскому водохранилищу?
Россия обвинила ВСУ в ударе системой HIMARS по плотине водохранилища в Белгородской области.
Реактивные снаряды HIMARS якобы повредили несколько зданий с техническим оборудованием, подъемные механизмы одного из спускных шлюзов и гребень плотины. Осколочные ранения, вероятно, получили 1 гражданский и росгвардеец.
Известно, что отдельные подразделения оккупантов оказались оторванными от основных сил. Сообщается о подтоплении блиндажей россиян.
Губернатор Белгородской области сообщил, что в Шебекинском округе вода подтопила 10 земельных участков, а 16 жителей сел, расположенных ниже дамбы переехали.
Удар по дамбе нанесли бойцы 1 отдельного Центра Сил Беспилотных Систем. Об этом заявил Роберт Бровди "Мадьяр", командующий СБС ВСУ. Он подтвердил, что блиндажи и окопы оккупантов затопило.