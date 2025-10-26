Удар по дамбе Белгородского водохранилища: подтопление зафиксировали на спутниковых снимках

Затопление на Белгородщине уже можно заметить на спутниковых фото. В то же время российские власти никак не реагируют на это.

Эвакуацию ниже водохранилища не объявляли. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал Exilnova+.

Смотрите также Москва находится под атакой дронов: в городе слышали взрывы

Как выглядит Белгородщина на спутниковых снимках?

Затопление в Белгородской области уже можно увидеть на спутниковых фото.

Спутниковые фото затоплений в Белгородской области

Вода продолжает распространяться. Интересно, что эвакуацию ниже водохранилища не объявляли, хотя территория навкого Безлюдовки уже затоплена. Губернатор Белгородской области весь день не выходил на связь. В МЧС России также молчат.

Похоже, что Россия замалчивает инцидент в лучших советских традициях.

Что известно об ударе по Белгородскому водохранилищу?