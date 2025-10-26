Удар по дамбі Бєлгородського водосховища: підтоплення зафіксували на супутникових знімках
- На супутникових знімках видно затоплення у Бєлгородській області, проте евакуацію нижче водосховища не оголошували.
- Російська влада, включно з губернатором Бєлгородської області та МЧС, не коментує ситуацію.
Затоплення на Бєлгородщині вже можна помітити на супутникових фото. Водночас російська влада жодним чином не реагує на це.
Евакуацію нижче водосховища не оголошували. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Exilnova+.
Дивіться також Москва перебуває під атакою дронів: у місті чули вибухи
Як виглядає Бєлгородщина на супутникових знімках?
Затоплення у Бєлгородській області вже можна побачити на супутникових фото.
Супутникові фото затоплень у Бєлгородській області
Вода продовжує розповсюджуватися. Цікаво, що евакуацію нижче водосховища не оголошували, хоча територія навкого Безлюдівки вже затоплена. Губернатор Бєлгородської області увесь день не виходив на зв'язок. У МЧС Росії також мовчать.
Схоже, що Росія замовчує інцидент у кращих радянських традиціях.
Що відомо про удар по Белгородському водосховищу?
Росія звинуватила ЗСУ в ударі системою HIMARS по греблі водосховища на Бєлгородщині.
Реактивні снаряди HIMARS нібито пошкодили кілька будівель з технічним обладнанням, підйомні механізми одного зі спускних шлюзів та гребінь греблі. Осколкові поранення, ймовірно, отримали 1 цивільний та росгвардієць.
Відомо, що окремі підрозділи окупантів опинилися відірваними від основних сил. Повідомляється про підтоплення бліндажів росіян.
Губернатор Бєлгородської області повідомив, що у Шебекінському окрузі вода підтопила 10 земельних ділянок, а 16 мешканців сіл, розташованих нижче дамби переїхали.
Удар по греблі завдали бійці 1 окремого Центру Сил Безпілотних Систем. Про це заявив Роберт Бровді "Мадяр", командувач СБС ЗСУ. Він підтвердив, що бліндажі і окопи окупантів затопило.