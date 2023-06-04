Удар по пригороду Днепра: ночью из-под завалов достали тело двухлетней девочки

Из-под завалов дома в Подгородненской общине, которую вчера вечером атаковали россияне, достали тело девочки.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. Пока спасательно-поисковые работы продолжаются, последствия удара – уточняют.

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"Ночью из-под завалов дома в Подгородненской общине извлекли тело девочки. Ей только что исполнилось два годика. Искренние соболезнования родным", – сообщили в ОВА.

Россия унесла жизнь ребенка

Руководитель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил, что погибшая девочка была 2021 года рождения.

По состоянию на утро 4 июня известно, что пострадали в результате удара 22 человека, в том числе 5 детей. Четыре человека спасли из-под завалов

Отмечают, что россияне попали между жилыми домами. Частично разрушили два 2-этажных жилых дома, повредили десяток частных домов, магазин, машины, газопроводы.

Ночью россияне не оставляли Днепропетровщину в покое. Защитники из ВзК "Восток" сбили над областью 2 крылатые ракеты и 1 беспилотник, вероятно, "Шахед".

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