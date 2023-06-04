Удар по передмістю Дніпра: вночі з-під завалів дістали тіло дворічної дівчинки
4 червня 2023, 07:40Читать новость на русском
Джерело:Дніпропетровська ОДА
З-під завалів будинку в Підгородненській громаді у Дніпрі, який вчора надвечір атакували росіяни, дістали тіло дівчинки. Дитині було всього 2 роки.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
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"Вночі з-під завалів дому в Підгородненській громаді дістали тіло дівчинки. Їй щойно виповнилося два рочки. Щирі співчуття рідним", – повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.