В воскресенье, 7 сентября, российские военные в очередной раз атаковали Сумскую область. Ударный беспилотник попал в 5-этажный жилой дом.

Это произошло около 10:30. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Сумской городской военной администрации Сергея Кривошеенко и исполняющего обязанности городского головы Артема Кобзаря.

Что известно о попадании в Сумах 7 сентября?

По словам Кобзаря, по вражескому БпЛА работали мобильные огневые группы. Воздушная цель попала в 5-этажный жилой дом.

В то же время Кривошеенко уточнил, что детонация не произошла. Поэтому обошлось без масштабных разрушений – повреждены окна и балконные рамы.

По предварительной информации, пострадавших или погибших нет.

Дрон повредил жилой дом в Сумской общине / Фото Суспильного

Все службы оперативно работают на месте, продолжается обследование здания и прилегающей территории,

– говорится в сообщении.

Напомним, вечером 6 сентября российские военные атаковали палаточный лагерь на окраине Путивльской общины Сумской области. От осколочного ранения погибла 51-летняя женщина, еще 7 человек – ранены, в частности 8-летний мальчик и его родители.

