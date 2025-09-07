Ударний дрон поцілив у житловий будинок у Сумській громаді
- Уранці 7 вересня російський дрон поцілив у 5-поверховий житловий будинок у Сумах, але детонація не відбулася.
- Пошкоджено вікна та балконні рами, постраждалих або загиблих немає, служби проводять обстеження будівлі.
У неділю, 7 вересня, російські військові вкотре атакували Сумську область. Ударний безпілотник влучив у 5-поверховий житловий будинок.
Це сталося близько 10:30. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на начальника Сумської міської військової адміністрації Сергія Кривошеєнка та виконувача обов'язків міського голови Артема Кобзаря.
Що відомо про влучання в Сумах 7 вересня?
За словами Кобзара, по ворожому БпЛА працювали мобільні вогневі групи. Повітряна ціль влучила у 5-поверховий житловий будинок.
Водночас Кривошеєнко уточнив, що детонація не відбулася. Тож обійшлося без масштабних руйнувань – пошкоджено вікна та балконні рами.
За попередньою інформацією, постраждалих або загиблих немає.
Усі служби оперативно працюють на місці, триває обстеження будівлі та прилеглої території,
– йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, увечері 6 вересня російські військові атакували наметовий табір на околиці Путивльської громади Сумської області. Від уламкового поранення загинула 51-річна жінка, ще 7 людей – поранено, зокрема 8-річний хлопчик і його батьки.
Масована атака по Україні 7 вересня: головне про подію
Уперше через ворожу атаку пошкоджено будівлю Кабінету міністрів України – дах і верхні поверхи. Виникла пожежа, рятувальники залучили для гасіння гелікоптер.
Загалом окупанти запустили по Україні 805 "Шахедів" і безпілотників-імітаторів різних типів, 9 крилатих ракет "Іскандер-К" і 4 балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23. Сили ППО збили та подавили 751 повітряну ціль.
У Києві зафіксовано руйнування у Святошинському та Дарницькому районах, зокрема багатоповерхівок, а у Кривому Розі ціллю стали об'єкти транспортної та міської інфраструктури у приватному секторі.