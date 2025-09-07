Це сталося близько 10:30. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на начальника Сумської міської військової адміністрації Сергія Кривошеєнка та виконувача обов'язків міського голови Артема Кобзаря.

Що відомо про влучання в Сумах 7 вересня?

За словами Кобзара, по ворожому БпЛА працювали мобільні вогневі групи. Повітряна ціль влучила у 5-поверховий житловий будинок.

Водночас Кривошеєнко уточнив, що детонація не відбулася. Тож обійшлося без масштабних руйнувань – пошкоджено вікна та балконні рами.

За попередньою інформацією, постраждалих або загиблих немає.

Дрон пошкодив житловий будинок у Сумській громаді / Фото Суспільного

Усі служби оперативно працюють на місці, триває обстеження будівлі та прилеглої території,

– йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, увечері 6 вересня російські військові атакували наметовий табір на околиці Путивльської громади Сумської області. Від уламкового поранення загинула 51-річна жінка, ще 7 людей – поранено, зокрема 8-річний хлопчик і його батьки.

Масована атака по Україні 7 вересня: головне про подію