Є жертва та постраждалі. Деталі повідомив начальника Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров, передає 24 Канал.

Дивіться також Перекидають війська із Сумщини: Демченко розповів, на якому напрямку зосередиться Росія

Що відомо про атаку на наметовий табір?

У передмісті Путивльської громади Сумщини через російську атаку постраждав цивільний наметовий табір.

Від уламкового поранення загинула 51-річна жінка. Вона померла ще до приїзду медиків.

Окрім того, поранено 7 людей, серед них 8-річний хлопчик і його батьки. Постраждалих госпіталізували, медики надають їм необхідну допомогу. За попередньою інформацією, люди у стані середньої тяжкості.

Мирний відпочинок людей ворог перетворив на трагедію,

– написав Григоров.

Атака в ніч на 7 вересня: коротко про головне