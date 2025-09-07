Спершу очільник ОВА Олег Григоров повідомив, що внаслідок ворожої атаки є загиблий та поранені, серед яких – 9-річна дитина. Постраждалих госпіталізували, передає 24 Канал.
Дивіться також У Києві знову пролунали вибухи: у столиці працює ППО
Що відомо про наслідки удару Росії по Путивлю?
Пізніше мер Путивля Костянтин Гаврильчук, уточнив, що поранення отримали 7 людей. Жертвою окупантів стала жінка.
З ранку 5 вересня до ранку 6 вересня, російські війська здійснили 146 обстрілів по 55 населених пунктах у 18 територіальних громадах Сумської області, за даними ОВА.
Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким загиблої. Пораненим надається необхідна медична допомога,
– написав міський голова.
Останні російські атаки на Сумщину
- 6 вересня у Краснопільській громаді ворожий дрон влучив в автомобіль. Постраждав 57-річний чоловік. Його з пораненнями доставили до лікарні.
- 4 вересня упродовж дня росіяни тероризували Сумщину. Ворог завдав низку ударів по об'єктах критичної та промислової інфраструктури в області. Двоє чоловіків постраждали.
- Внаслідок нічного обстрілу 2 вересня у Сумах зруйновано приміщення торгового ряду, пошкоджено 4 житлові будівлі, вибито близько 50 вікон. Пошкоджено також заклад харчування та зупинку громадського транспорту. Постраждала 14-річна дівчина.