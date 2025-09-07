Сначала глава ОГА Олег Григоров сообщил, что в результате вражеской атаки есть погибший и раненые, среди которых – 9-летний ребенок. Пострадавших госпитализировали, передает 24 Канал.
Что известно о последствиях удара России по Путивлю?
Позже мэр Путивля Константин Гаврильчук, уточнил, что ранения получили 7 человек. Жертвой оккупантов стала женщина.
С утра 5 сентября до утра 6 сентября, российские войска совершили 146 обстрелов по 55 населенным пунктам в 18 территориальных общинах Сумской области, по данным ОВА.
Выражаем искренние соболезнования семье и близким погибшей. Раненым оказывается необходимая медицинская помощь,
– написал городской голова.
Последние российские атаки на Сумщину
- 6 сентября в Краснопольской общине вражеский дрон попал в автомобиль. Пострадал 57-летний мужчина. Его с ранениями доставили в больницу.
- 4 сентября в течение дня россияне в течение дня терроризировали Сумскую область. Враг нанес ряд ударов по объектам критической и промышленной инфраструктуры в области. Двое мужчин пострадали.
- В результате ночного обстрела 2 сентября в Сумах разрушено помещение торгового ряда, повреждены 4 жилых здания, выбито около 50 окон. Повреждены также заведение питания и остановка общественного транспорта. Пострадала 14-летняя девушка.