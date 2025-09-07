Это произошло около 10:30. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Сумской городской военной администрации Сергея Кривошеенко и исполняющего обязанности городского головы Артема Кобзаря.
Что известно о попадании в Сумах 7 сентября?
По словам Кобзаря, по вражескому БпЛА работали мобильные огневые группы. Воздушная цель попала в 5-этажный жилой дом.
В то же время Кривошеенко уточнил, что детонация не произошла. Поэтому обошлось без масштабных разрушений – повреждены окна и балконные рамы.
По предварительной информации, пострадавших или погибших нет.
Дрон повредил жилой дом в Сумской общине / Фото Суспильного
Все службы оперативно работают на месте, продолжается обследование здания и прилегающей территории,
– говорится в сообщении.
Напомним, вечером 6 сентября российские военные атаковали палаточный лагерь на окраине Путивльской общины Сумской области. От осколочного ранения погибла 51-летняя женщина, еще 7 человек – ранены, в частности 8-летний мальчик и его родители.
Массированная атака по Украине 7 сентября: главное о событии
- Впервые из-за вражеской атаки повреждено здание Кабинета министров Украины – крыша и верхние этажи. Возник пожар, спасатели привлекли для тушения вертолет.
- В целом оккупанты запустили по Украине 805 "Шахедов" и беспилотников-имитаторов различных типов, 9 крылатых ракет "Искандер-К" и 4 баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23. Силы ПВО сбили и подавили 751 воздушную цель.
- В Киеве зафиксированы разрушения в Святошинском и Дарницком районах, в частности многоэтажек, а в Кривом Роге целью стали объекты транспортной и городской инфраструктуры в частном секторе.