Фейсбук скроет от вас, – Зеленская поделилась жутким фото 18+ из Винницы
Источник:телеграмм Елены Зеленской
Елена Зеленская показала жуткое фото погибшего ребенка в результате российского удара по Виннице. Первая леди отметила, что вскоре это фото фейсбук скроет как "травмирующее".
Зеленская констатировала, что Россия – государство-террорист. Мир должен это увидеть и осознать, ведь горе, преступление и терроризм нельзя победить, просто скрывая его.
Это не люди, а скоты, – Зеленский выступил в Гааге и рассказал об ударе по Виннице.
На фото изображен погибший ребенок с его коляской. Это страшные последствия попадания российской ракеты в офисное здание в Виннице.
Это фото Фейсбук скроет от вас как "травмирующее". Как будто горе и преступление можно отменить, просто скрывая. Но тот, кто имеет человечность, увидит,
– написала первая леди.
Погибший ребенок в Виннице / Фото с телеграмму Елены Зеленской
Удар россиян по Виннице: что известно
- россияне запустили 3 ракеты в гражданские объекты в центре Винницы. Это произошло посреди дня, когда там было много людей. Всего кафиры выпустили в Винницкую область 7 крылатых ракет "Калибр". Четверо из них смогли сбить в небе.
- На месте удара возник большой пожар, огонь с которого опрокинулся на автостоянку. Там вспыхнули примерно 50 автомобилей, половина из которых сгорела дотла.
- Число погибших растет в течение дня. Уже известно о 21 жертве . Среди погибших – трое детей. Кроме того, 91 человек пострадал, в тяжелом состоянии госпитализированы – 34 человека.