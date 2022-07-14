Фейсбук скроет от вас, – Зеленская поделилась жутким фото 18+ из Винницы

Елена Зеленская показала жуткое фото погибшего ребенка в результате российского удара по Виннице. Первая леди отметила, что вскоре это фото фейсбук скроет как "травмирующее".

Зеленская констатировала, что Россия – государство-террорист. Мир должен это увидеть и осознать, ведь горе, преступление и терроризм нельзя победить, просто скрывая его.

Это не люди, а скоты, – Зеленский выступил в Гааге и рассказал об ударе по Виннице.

На фото изображен погибший ребенок с его коляской. Это страшные последствия попадания российской ракеты в офисное здание в Виннице.

​Это фото Фейсбук скроет от вас как "травмирующее". Как будто горе и преступление можно отменить, просто скрывая. Но тот, кто имеет человечность, увидит,

– написала первая леди.



Погибший ребенок в Виннице / Фото с телеграмму Елены Зеленской

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