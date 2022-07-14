Фейсбук приховає від вас, – Зеленська поділилася моторошним фото 18+ з Вінниці

Олена Зеленська показала моторошну світлину загиблої дитини внаслідок російського удару по Вінниці. ​​Перша леді зазначила, шо невдовзі це фото фейсбук приховає як "таке, що травмує".

Зеленська констатувала, що росія – держава-терористка. Світ повинен це побачити й усвідомити, адже горе, злочин і тероризм не можна перемогти, просто приховуючи його.

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На фото зображена загибла дитина з її візочком. Це страшні наслідки влучання російської ракети в офісну будівлю у Вінниці.

​​Це фото фейсбук приховає від вас як "таке, що травмує". Ніби горе та злочин можна скасувати, просто приховавши. Але той, хто має людяність, побачить,

– написала перша леді.



Загибла дитина у Вінниці / Фото з телеграму Олени Зеленської

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