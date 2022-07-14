Фейсбук приховає від вас, – Зеленська поділилася моторошним фото 18+ з Вінниці
Джерело:телеграм Олени Зеленської
Олена Зеленська показала моторошну світлину загиблої дитини внаслідок російського удару по Вінниці. Перша леді зазначила, шо невдовзі це фото фейсбук приховає як "таке, що травмує".
Зеленська констатувала, що росія – держава-терористка. Світ повинен це побачити й усвідомити, адже горе, злочин і тероризм не можна перемогти, просто приховуючи його.
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На фото зображена загибла дитина з її візочком. Це страшні наслідки влучання російської ракети в офісну будівлю у Вінниці.
Це фото фейсбук приховає від вас як "таке, що травмує". Ніби горе та злочин можна скасувати, просто приховавши. Але той, хто має людяність, побачить,
– написала перша леді.
Загибла дитина у Вінниці / Фото з телеграму Олени Зеленської
Удар росіян по Вінниці: що відомо
- росіяни запустили 3 ракети у цивільні об'єкти в центрі Вінниці. Це сталося посеред дня, коли там було багато людей. Загалом окупанти випустили на Вінниччину 7 крилатих ракет "Калібр". Чотири з них змогли збити в небі.
- На місці удару виникла велика пожежа, вогонь з якої перекинувся на автостоянку. Там спалахнули приблизно 50 автомобілів, більшість з яких згоріла вщент.
- Кількість загиблих зростає протягом дня. Вже відомо про 21 жертву. Серед загиблих – троє дітей. Крім того, 91 людина постраждала, 34 госпіталізованих у важкому стані.
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