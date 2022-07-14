Зеленська констатувала, що росія – держава-терорист. Світ повинен це побачити й усвідомити, адже горе, злочин і тероризм не можна перемогти, просто приховуючи його.
Важливо Це не люди, а скоти, – Зеленський виступив у Гаазі й розповів про удар по Вінниці
На фото зображена загибла дитина з її візочком. Це страшні наслідки влучання російської ракети в офісну будівлю у Вінниці.
Це фото Фейсбук приховає від вас як "таке, що травмує". Ніби горе та злочин можна скасувати, просто приховавши. Але той, хто має людяність, побачить,
– написала перша леді.
Загиблі дитина у Вінниці / Фото з телеграму Олени Зеленської
Удар росіян по Вінниці: що відомо
- росіяни запустили 3 ракети у цивільні об'єкти в центрі Вінниці. Це сталося посеред дня, коли там було багато людей. Загалом окупанти випустили на Вінниччину 7 крилатих ракет "Калібр". Чотири з них змогли збити в небі.
- На місці удару виникла велика пожежа, вогонь з якої перекинувся на автостоянку. Там спалахнули приблизно 50 автомобілів, половина з яких згоріла вщент.
- Кількість загиблих зростає протягом дня. Вже відомо про 21 жертву. Серед загиблих – троє дітей. Крім того, 91 людина постраждала, у важкому стані госпіталізовані – 34.
Дивіться більше – нова інформація про атаку по центру Вінниці: відео