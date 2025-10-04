Днем 4 октября Россия цинично ударила по железнодорожному вокзалу в Сумской области. Под огонь попал, в частности, поезд Шостка – Киев.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Президента Украины Владимира Зеленского

Как отреагировал Зеленский на удар?

В Шосткинской общине российский беспилотник прицельно ударил по железнодорожному вокзалу. Поврежден пассажирский поезд Шостка – Киев. По предварительным данным, в месте поражения были как пассажиры, так и работники Укрзализныци.

Россияне не могли не знать, что бьют по гражданским. И это террор, который мир не имеет права игнорировать. Каждый день Россия забирает жизни людей. И только сила может заставить их это прекратить,

– подчеркнул украинский лидер.

Последствия российского удара по Сумской области: смотрите видео

Зеленский добавил, что нужно действовать совместно со всеми, кто не считает убийства и террор нормой, и подчеркнул необходимость решительных действий.

Что известно об ударе по вокзалу в Сумской области?