Вдень 4 жовтня Росія цинічно вдарила по залізничному вокзалу у Сумські області. Під вогонь потрапив, зокрема, поїзд Шостка – Київ.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Президента України Володимира Зеленського

Як відреагував Зеленський на удар?

У Шосткинській громаді російський безпілотник прицільно ударив по залізничному вокзалу. Пошкоджено пасажирський потяг Шостка – Київ. За попередніми даними, у місці ураження були як пасажири, так і працівники Укрзалізниці.

Росіяни не могли не знати, що б'ють по цивільних. І це терор, який світ не має права ігнорувати. Кожного дня Росія забирає життя людей. І тільки сила може примусити їх це припинити,

– наголосив український лідер.

Наслідки російського удару по Сумщині: дивіться відео

Зеленський додав, що потрібно діяти спільно з усіма, хто не вважає вбивства й терор нормою, і наголосив на необхідності рішучих дій.

Що відомо про удар по вокзалу на Сумщині?