Укр Рус
24 Канал Головні новини Зеленський відреагував на обстріл потяга в Шостці та показав відео наслідків
4 жовтня, 13:11
2

Зеленський відреагував на обстріл потяга в Шостці та показав відео наслідків

Дарія Черниш
Основні тези
  • 4 жовтня Росія обстріляла залізничний вокзал у Сумській області, пошкодивши два поїзди.
  • Президент Зеленський засудив атаку, назвавши її терором, і закликав до рішучих дій проти Росії.

Вдень 4 жовтня Росія цинічно вдарила по залізничному вокзалу у Сумські області. Під вогонь потрапив, зокрема, поїзд Шостка – Київ.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Президента України Володимира Зеленського

Дивіться також Удар по потягу у Шостці: щонайменше 30 людей постраждали 

Як відреагував Зеленський на удар?

У Шосткинській громаді російський безпілотник прицільно ударив по залізничному вокзалу. Пошкоджено пасажирський потяг Шостка – Київ. За попередніми даними, у місці ураження були як пасажири, так і працівники Укрзалізниці.

Росіяни не могли не знати, що б'ють по цивільних. І це терор, який світ не має права ігнорувати. Кожного дня Росія забирає життя людей. І тільки сила може примусити їх це припинити,
– наголосив український лідер.

Наслідки російського удару по Сумщині: дивіться відео

Зеленський додав, що потрібно діяти спільно з усіма, хто не вважає вбивства й терор нормою, і наголосив на необхідності рішучих дій.

Що відомо про удар по вокзалу на Сумщині?

  • Вдень 4 жовтня Росія двічі атакувала залізничний вокзал у Шосткинській громаді. Перше влучання сталось у локомотив приміського поїзда Терещинська – Новоград – Сіверського. Другий удар – під час проведення евакуації.
  • На місці терору працюють рятувальники, бригади екстреної медичної допомоги та інші служби.
  • Масштаби руйнувань і точна кількість потерпілих наразі уточнюються, проте вже відомо про щонайменше 30 поранених.