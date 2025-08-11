В Запорожье из-за российского обстрела 10 августа под удар попал Внешний кризисный центр Запорожской АЭС. Именно оттуда ведут непрерывный мониторинг радиационной обстановки вблизи атомной электростанции.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство энергетики Украины.

Что известно об обстреле Внешнего кризисного центра ЗАЭС?

В Минэнерго отметили, что, к счастью, в результате удара по Внешнему кризисному центру ЗАЭС в Запорожье 10 августа никто из работников не пострадал. Но само здание офиса претерпело частичные разрушения.

Внешний кризисный центр является неотъемлемой частью системы безопасности станции. В условиях, когда оккупационное руководство ЗАЭС блокирует автоматическую передачу данных о ядерном и радиационном состоянии через систему IRMIS МАГАТЭ, именно специалисты этого центра ведут непрерывный мониторинг радиационной обстановки в зоне наблюдения на подконтрольной Украине территории,

– объяснили в министерстве.

Там также отметили, что единственным путем к восстановлению ядерной безопасности и стабильности в регионе является полная демилитаризация Запорожской АЭС и ее возвращение под полный контроль законного оператора – АО "НАЭК "Энергоатом".

"Нападение на инфраструктуру, ведущую мониторинг радиационной обстановки, является еще одним доказательством безответственной политики агрессора, который пренебрегает всеми нормами международного права. Россияне в очередной раз доказывают, что их действия создают реальную угрозу ядерной безопасности не только Украины, но и всего европейского континента", – отметила министр энергетики Украины Светлана Гринчук.

Минэнерго также призвало международные организации и иностранных партнеров усилить санкционное давление на агрессора и принять безотлагательные меры для прекращения обстрелов объектов ядерной инфраструктуры Украины.