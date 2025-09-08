Удар России по Кабмину: в ГСЧС рассказали подробности

7 сентября в результате российской атаки в здании Кабмина повреждено около 800 –900 квадратных метров. Аварийные работы будут продолжаться еще примерно сутки.

Председатель ГСЧС Андрей Даник рассказал, что в результате поражения здания возник пожар, и из-за особенностей здания была угроза, что огонь распространится на всю кровлю. "Сейчас проводятся работа спасателями по разбору нестабильных конструкций, уборке поврежденных элементов и стабилизации конструкций, которые в дальнейшем будут использоваться", – отметил он.