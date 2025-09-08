8 вересня, 19:35
Удар Росії по Кабміну: у ДСНС розповіли подробиці
7 вересня унаслідок російської атаки у будівлі Кабміну пошкоджено близько 800 – 900 метрів квадратних. Аварійні роботи будуть тривати ще приблизно добу.
Голова ДСНС Андрій Даник розповів, що у результаті ураження будівлі виникла пожежа, і через особливості будівлі була загроза, що вогонь розповсюдиться на всю покрівлю.
"Зараз проводяться робота рятувальниками по розбору нестабільних конструкцій, прибиранню пошкоджених елементів та стабілізації конструкцій, які надалі будуть використовуватись", – зазначив він.