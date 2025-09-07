Про це пише 24 Канал із посиланням на спецпредставника президента США Кіта Келлога.

Що сказав Келлог про ставлення Росії до дипломатії?

Спецпредставник президента США підкреслив, що небезпека у будь-якій війні – це ескалація. На його думку, Москва наразі йде на такий крок, здійснивши найбільшу атаку за час війни.

Мовиться про удар ворога, зокрема, по будівлі Уряду 7 вересня. Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко зазначила, що вперше через російську атаку пошкоджена будівля Уряду, зокрема дах і верхні поверхи.

Ця атака не є сигналом того, що Росія хоче дипломатично завершити війну,

– резюмував Келлог.

Він згадав, що був у будівлі Кабінету Міністрів з Юлією Свириденко за два тижні до атаки. "Історія показує, що події можуть вийти з-під контролю через такі дії. Саме тому президент Трамп працює над тим, щоб зупинити цю війну", – підкреслив політик.

Як американський політик критикує масовані атаки Росії?