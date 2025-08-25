Келлог наголосив, що не хоче, аби його внуки чули про наступні війни. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на власного кореспондента.

Що сказав Келлог про війну?

Кіт Келлог розповів, що має четверо внуків і дуже не хоче, щоб вони "навіть не чули про наступну війну".

Я хочу, щоб ніхто з них не знав про реалії війни… Ми хочемо, щоб не було більше знищення, смертей, руйнувань. Не тільки для дорослих, а і для дітей. Ми не хочемо, щоб викрадали дітей,

– зазначив спецпредставник Трампа.

Він додав, що Меланія Трамп навіть написала листа диктатору Путіну з вимогою повернути дітей.

"Ми, як дорослі люди, маємо на собі обов'язок – зробити все, щоб наші діти виросли у нормальних умовах. Ми маємо їх захищати. Якщо ми не захистимо наших дітей в наших країнах, значить нам не вдалося зробити те, що ми мали", – сказав Келлог.

Інші висловлювання Келлога у Києві