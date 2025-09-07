Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на спецпредставителя президента США Кита Келлога.

Что сказал Келлог об отношении России к дипломатии?

Спецпредставитель президента США подчеркнул, что опасность в любой войне – это эскалация. По его мнению, Москва сейчас идет на такой шаг, осуществив самую большую атаку за время войны.

Речь идет о ударе врага, в частности, по зданию правительства 7 сентября. Премьер-министр Юлия Свириденко отметила, что впервые из-за российской атаки повреждено здание Правительства, в частности крыша и верхние этажи.

Эта атака не является сигналом того, что Россия хочет дипломатически завершить войну,
– резюмировал Келлог.

Он вспомнил, что был в здании Кабинета Министров с Юлией Свириденко за две недели до атаки. "История показывает, что события могут выйти из-под контроля из-за таких действий. Именно поэтому президент Трамп работает над тем, чтобы остановить эту войну", – подчеркнул политик.

Как американский политик критикует массированные атаки России?

  • Напомним, что в ночь на 28 августа российские захватчики совершили массированную атаку на Киев. Оккупанты убили по меньшей мере 25 человек.

  • В свою очередь, специальный посланник президента США Кит Келлог резко осудил массированную ночную атаку России на столицу Украины.

  • "Прошлой ночью Россия осуществила вторую по величине воздушную атаку этой войны... Цели? Не солдаты и оружие, а жилые районы Киева – взрывали гражданские поезда, офисы миссий ЕС и Великобритании, а также мирных жителей", – заявил Келлог.