Россияне 16 сентября утром ударили беспилотников по зданию Национального фармацевтического университета в Харькове. Взрыв прогремел в центре города, в Слободском районе. Рядом с местом попадания "Шахеда" расположен рынок, где всегда многолюдно.

Корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко рассказала, к каким последствиям привел удар "Шахедом" по Фармуниверситету. Также свидетели попадания поделились, как пережили ужасный удар.

Смотрите также Россия атаковала Фармацевтический университет в Харькове: страшные кадры с мест попаданий

Сколько людей пострадало из-за удара?

Россияне ударили по зданию Института повышения квалификации специалистов фармации, который относится к Национальному фармацевтическому университету. В институте во время попадания работали люди, а рядом расположен рынок и большая парковка с объектами, где занимаются дети.

Это людная местность. Просто чудо, что в результате удара нет жертв и серьезных раненых. Однако все равно есть пострадавшие – четыре человека. Среди них три женщины, у которых острая реакция на стресс и им требовалась медицинская помощь, а также мужчина 89 лет, у которого ушибы и контузия. Он случайно проходил мимо и его отбросило взрывом,

– отметила корреспондентка.

Одним из свидетелей удара стала специалист Институт повышения квалификации специалистов фармации Наталья Лаврова, которая как раз находилась в здании института.

Над моим рабочим столом упала люстра. Если бы не отошла – и люстра упала бы на голову,

– поделилась женщина.

По словам проректора по научно-педагогической работе Фармуниверситета Александра Кухтенко, из-за удара "Шахедом" пострадало несколько сотрудников. У одной – острая реакция, другим помогли врачи.

Искать логики в обстрелах нет смысла. Наш корпус пострадал так же как и любой гражданский объект в Украине страдает от обстрелов в Украине,

– подчеркнул Кухтенко.

Вследствие атаки здание образовательного учреждения существенно повреждено – пробита крыша, перекрытие второго этажа, пострадало очень серьезное оборудование.

Городская власть сообщила о том, что будет помогать и способствовать восстановлению здания. Однако сначала надо посчитать нанесенный ударом ущерб.

Городской голова Харькова Игорь Терехов рассказал, что люди, которые находились рядом на рынке, очень напуганы, ведь на их глазах "Шахед" попал в здание.

Это – настоящий террор, который совершает Россия против Украины. Это просто счастье, что никто не пострадал на рынке,

– подчеркнул мэр города.

Кроме того, здание, поврежденное после удара оккупантов, очень красивое и является памятником архитектуры местного значения. Оно было построено в 1884 году и имеет интересную историю.

Какие последствия атаки на Харьковскую область?

Также россияне продолжают обстреливать Харьковскую область, в частности, Купянщину. 16 сентября враг восемь раз обстреливал села Купянского района и сам город с FPV-дронов, беспилотников, различного типа вооружения.

Вследствие ударов, к сожалению, есть один погибший человек в селе Болдыревка. В Купянске пострадал 63-летний мужчина, а в селе Осиново – 82-летний мужчина.

Уже утром 17 сентября в селе Красноярское ранена женщина из-за удара FPV-дроном.

Что известно об атаке на Харьков 16 сентября?