Ужасное преступление в Днепре: в новогодний вечер мужчина убил 15-летнего парня

Неслыханный инцидент произошел в Днепре в канун Нового года. Там мужчина на улице зарезал подростка.

Уже через час полиция отыскала и задержала злоумышленника.

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Подросток умер в больнице

Убийство произошло во второй половине дня 31 декабря на улице Космонавтов. По данным следствия, 68-летний мужчина во время конфликта нанес 15-летнему парню ножевые удары. После чего нападавший скрылся с места преступления.

К сожалению, несовершеннолетнего спасти не удалось. От полученного ранения он умер в больнице.

Известно, что нападающему уже сообщили о подозрении в нанесении умышленного тяжкого телесного повреждения. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

В течение часа правоохранители разыскали 68-летнего злоумышленника / Фото Нацполиция

В Днепре мужчина убил 15-летнего парня / Фото Нацполиция

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В Киеве прохожий зарезал школьника

Похожее убийство несовершеннолетнего произошло в столице осенью. Тогда жертвой стал 14-летний ребенок. На одной из улиц Киева между 46-летним мужчиной и подростком разгорелся конфликт. Во время спора злоумышленник ударил школьника ножом в грудь, после чего ушел.

Очевидцы инцидента вызвали скорую. Медики в течение получаса пытались реанимировать парня, однако вернуть его к жизни не удалось.

Позже полиция арестовала нападавшего в собственной квартире. У его соседки нашли орудие убийства – нож со следами крови. Оказалось, злоумышленник попросил женщину спрятать его у себя дома.