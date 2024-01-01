Жахливий злочин у Дніпрі: у новорічний вечір чоловік вбив 15-річного хлопця

Нечуваний інцидент стався у Дніпрі напередодні Нового року. Там чоловік на вулиці зарізав підлітка.

Уже через годину поліція відшукала і затримала зловмисника.

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Підліток помер у лікарні

Вбивство сталося о другій половині дня 31 грудня на вулиці Космонавтів. За даними слідства, 68-річний чоловік під час конфлікту завдав 15-річному хлопцеві ножевих ударів. Після чого нападник втік з місця злочину.

На жаль, неповнолітнього врятувати не вдалося. Від отриманого поранення він помер у лікарні.

Відомо, що нападнику вже повідомили про підозру у завданні умисного тяжкого тілесного ушкодження. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Упродовж години правоохоронці розшукали 68-річного зловмисника / Фото Нацполіція

У Дніпрі чоловік вбив 15-річного хлопця / Фото Нацполіція

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У Києві перехожий зарізав школяра

Схоже вбивство неповнолітнього трапилося у столиці восени. Там жертвою стала 14-річна дитина. На одній з вулиць Києва між 46-річним чоловіком та підлітком розгорівся конфлікт. Під час суперечки зловмисник вдарив школяра ножем у груди, після чого пішов геть.

Очевидці інциденту викликали швидку. Медики протягом пів години намагалися реанімувати хлопця, однак повернути його до життя не вдалося.

Пізніше поліція заарештувала нападника у власній квартирі. У його сусідки знайшли знаряддя вбивства – ніж зі слідами крові. Виявилося, зловмисник попросив жінку сховати його у себе вдома.