Украинские удары дронами и крылатыми ракетами по нефтеперерабатывающим заводам в Салавате и Волгоградской области ударили не только по экономике, но и по способности Кремля вести войну. Повреждение стратегических объектов заставляет Москву сокращать добычу и перенаправлять дефицитные ресурсы в тыл.

Генерал-лейтенант Воздушных сил США в отставке Дэвид Дептула в эфире 24 Канала отметил, что такие удары могут стать одним из ключевых инструментов победы Украины. Он объяснил, что кампания против энергетической инфраструктуры России одновременно ослабляет ее военные возможности и подрывает политические позиции Кремля.

Как удары по НПЗ влияют на Россию?

Атаки на нефтеперерабатывающие заводы имеют стратегический эффект, поскольку напрямую влияют на военную логистику. Уничтожение мощностей для переработки нефти ограничивает запасы горючего, в частности для авиации, что сразу снижает интенсивность боевых действий.

Недостаток горючего напрямую влияет на количество вылетов российских штурмовиков,

– подчеркнул генерал-лейтенант в отставке.

Кроме экономических убытков, Россия вынуждена перенаправлять ресурсы глубже в тыл. Это ослабляет ее наступательные возможности и затрудняет ведение боевых действий на фронте.

Асимметричная стратегия Украины

По словам Дептулы, удары по нефтеперерабатывающим заводам – это пример асимметричной войны. Украина, имея меньше ресурсов, компенсирует это инновациями и низкой себестоимостью атак, которые наносят значительный ущерб противнику. Он назвал такой подход "индустриализацией стратегических ударов с низкими затратами".

Украина переносит войну в тыл России, туда, где Кремлю больно больше всего – через нефтяную инфраструктуру, экспортные доходы и политические последствия,

– объяснил Дептула.

Этот подход усиливает позиции Киева в войне и демонстрирует способность действовать креативно. Он также создает психологический эффект, показывая уязвимость даже стратегически защищенных объектов на территории России.

Дефицит топлива срывает операции российской армии

Дептула подчеркнул, что удары по нефтеперерабатывающим заводам приводят к острому дефициту горючего в России. Это напрямую влияет на возможности авиации и снабжение подразделений на фронте, снижая интенсивность боевых действий.

Нехватка нефти и горючего напрямую влияет на все военные операции России,

– подчеркнул он.

В результате кампания Украины против энергетической инфраструктуры подрывает основу российской армии. Она уменьшает возможности Кремля удерживать темп войны и постепенно меняет баланс сил в пользу Украины.

Топливный кризис и пробелы в ПВО: как удары Украины бьют по тылу России