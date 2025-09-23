Українські удари дронами та крилатими ракетами по нафтопереробних заводах у Салаваті й Волгоградській області вдарили не лише по економіці, а й по здатності Кремля вести війну. Пошкодження стратегічних об'єктів змушує Москву скорочувати видобуток і перенаправляти дефіцитні ресурси в тил.

Генерал-лейтенант Повітряних сил США у відставці Девід Дептула в ефірі 24 Каналу наголосив, що такі удари можуть стати одним із ключових інструментів перемоги України. Він пояснив, що кампанія проти енергетичної інфраструктури Росії одночасно послаблює її військові можливості та підриває політичні позиції Кремля.

Як удари по НПЗ впливають на Росію?

Атаки на нафтопереробні заводи мають стратегічний ефект, оскільки напряму впливають на військову логістику. Знищення потужностей для переробки нафти обмежує запаси пального, зокрема для авіації, що одразу знижує інтенсивність бойових дій.

Нестача пального напряму впливає на кількість вильотів російських штурмовиків,

– наголосив генерал-лейтенант у відставці.

Крім економічних збитків, Росія змушена перенаправляти ресурси глибше в тил. Це послаблює її наступальні можливості та ускладнює ведення бойових дій на фронті.

Асиметрична стратегія України

За словами Дептули, удари по нафтопереробних заводах – це приклад асиметричної війни. Україна, маючи менше ресурсів, компенсує це інноваціями та низькою собівартістю атак, які завдають значних збитків противнику. Він назвав такий підхід "індустріалізацією стратегічних ударів із низькими витратами".

Україна переносить війну в тил Росії, туди, де Кремлю боляче найбільше – через нафтову інфраструктуру, експортні доходи та політичні наслідки,

– пояснив Дептула.

Цей підхід посилює позиції Києва у війні й демонструє здатність діяти креативно. Він також створює психологічний ефект, показуючи вразливість навіть стратегічно захищених об'єктів на території Росії.

Дефіцит палива зриває операції російської армії

Дептула підкреслив, що удари по нафтопереробних заводах призводять до гострого дефіциту пального в Росії. Це безпосередньо впливає на можливості авіації та постачання підрозділів на фронті, знижуючи інтенсивність бойових дій.

Брак нафти й пального напряму впливає на всі військові операції Росії,

– наголосив він.

У результаті кампанія України проти енергетичної інфраструктури підриває основу російської армії. Вона зменшує можливості Кремля утримувати темп війни та поступово змінює баланс сил на користь України.

