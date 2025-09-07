В ночь на воскресенье, 7 сентября, Силы беспилотных систем ВСУ в очередной раз атаковали Россию. Поражен нефтепровод в селе Найтоповичи Брянской области.

Детали сообщил командующий СБС Роберт "Мадьяр" Бровди, передает 24 Канал. Он также опубликовал соответствующее видео.

Что известно о поражении нефтепровода?

Комплексное огневое поражение врагу нанесли подразделения "Птиц" (14-й полк СБС) и ракетные войска и артиллерия Украины.

Пострадала линейная производственно-диспетчерская станция в Найтоповичах. Объект имеет стратегическое значение для транспортировки нефтепродуктов с белорусских НПЗ (в частности с Мозырского и Новополоцкого заводов).

Дождемся червивых охов-ахов в открытых источниках... Бензин становится жидкостью дефицитной, а газ и нефть – быстросгораемыми,

– написал "Мадьяр".

Пожар на нефтепроводе: смотрите видео

Официально российские власти заявили о сбитии 69 целей в разных регионах. Однако в Брянской области – обезвредили только 2 беспилотника самолетного типа.

По словам губернатора Александра Богомаза, пострадавших и разрушений нет, но "оперативные и экстренные службы работают на местах".

Напомним, ВСУ уже атаковали линейно-производственную станцию в районе Найтоповичей ночью 29 августа. Мощности прокачки этого объекта составляют около 10,5 миллиона тонн в год.

Дроны атаковали Россию 7 сентября: кратко о главном