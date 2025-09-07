СБС ударили по нефтепроводу в Брянской области, входящему в состав "Дружбы"
- В ночь на 7 сентября ВСУ атаковали нефтепровод в селе Найтоповичи Брянской области, входящий в состав "Дружбы".
- Поражена линейная производственно-диспетчерская станция, которая имеет стратегическое значение для транспортировки нефтепродуктов с белорусских НПЗ.
В ночь на воскресенье, 7 сентября, Силы беспилотных систем ВСУ в очередной раз атаковали Россию. Поражен нефтепровод в селе Найтоповичи Брянской области.
Детали сообщил командующий СБС Роберт "Мадьяр" Бровди, передает 24 Канал. Он также опубликовал соответствующее видео.
Смотрите также Россия потеряла контроль над торговлей нефтью, – Центр противодействия дезинформации СНБО
Что известно о поражении нефтепровода?
Комплексное огневое поражение врагу нанесли подразделения "Птиц" (14-й полк СБС) и ракетные войска и артиллерия Украины.
Пострадала линейная производственно-диспетчерская станция в Найтоповичах. Объект имеет стратегическое значение для транспортировки нефтепродуктов с белорусских НПЗ (в частности с Мозырского и Новополоцкого заводов).
Дождемся червивых охов-ахов в открытых источниках... Бензин становится жидкостью дефицитной, а газ и нефть – быстросгораемыми,
– написал "Мадьяр".
Пожар на нефтепроводе: смотрите видео
Официально российские власти заявили о сбитии 69 целей в разных регионах. Однако в Брянской области – обезвредили только 2 беспилотника самолетного типа.
По словам губернатора Александра Богомаза, пострадавших и разрушений нет, но "оперативные и экстренные службы работают на местах".
Напомним, ВСУ уже атаковали линейно-производственную станцию в районе Найтоповичей ночью 29 августа. Мощности прокачки этого объекта составляют около 10,5 миллиона тонн в год.
Дроны атаковали Россию 7 сентября: кратко о главном
- По меньшей мере 21 дрон якобы сбила и перехватила российская ПВО над территорией Краснодарского края. В итоге, оперштаб региона сообщил об атаке на Ильский НПЗ – там возник пожар.
- Специалисты по разведке CyberBoroshno предположили поражение газофракционирующей установки, которая является ключевой для выпуска современных автотоплив Euro 5.
- В Воронежской области, где обезвредили 13 воздушных целей, из-за падения обломков ранен мужчина. Губернатор Александр Гусев заявил о повреждении кровли и остекления частного дома и пожаре хозяйственной постройки в результате работы ПВО.