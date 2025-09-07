СБС ударили по нафтопроводу в Брянській області, що входить до складу "Дружби"
- У ніч на 7 вересня ЗСУ атакували нафтопровід в селі Найтоповичі Брянської області, що входить до складу "Дружби".
- Уражено лінійну виробничо-диспетчерську станцію, яка має стратегічне значення для транспортування нафтопродуктів із білоруських НПЗ.
У ніч на неділю, 7 вересня, Сили безпілотних систем ЗСУ вкотре атакували Росію. Уражено нафтопровід у селі Найтоповичі Брянської області.
Деталі повідомив командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді, передає 24 Канал. Він також опублікував відповідне відео.
Що відомо про ураження нафтопроводу?
Комплексного вогневого ураження ворогові завдали підрозділи "Птахів" (14-й полк СБС) та ракетні війська і артилерія України.
Постраждала лінійна виробничо-диспетчерська станція в Найтоповичах. Об'єкт має стратегічне значення для транспортування нафтопродуктів із білоруських НПЗ (зокрема з Мозирського та Новополоцького заводів).
Дочекаємо хробачих охів-ахів у відкритих джерелах… Бензин стає рідиною дефіцитною, а газ і нафта – швидкозгореними,
– написав "Мадяр".
Пожежа на нафтопроводі: дивіться відео
Натомість офіційно російська влада заявила про збиття 69 цілей у різних регіонах. Однак у Брянській області – знешкодили лише 2 безпілотники літакового типу.
За словами губернатора Олександра Богомаза, постраждалих і руйнувань немає, але "оперативні та екстрені служби працюють на місцях".
Дрони атакували Росію 7 вересня: коротко про головне
Щонайменше 21 дрон нібито збила й перехопила російська ППО над територією Краснодарського краю. Зрештою, оперштаб регіону повідомив про атаку на Ільський НПЗ – там виникла пожежа.
Фахівці з розвідки CyberBoroshno припустили ураження газофракціонуючої установки, що є ключовою для випуску сучасних автотоплив Euro 5.
У Воронезькій області, де знешкодили 13 повітряних цілей, через падіння уламків поранено чоловіка. Губернатор Олександр Гусєв заявив про пошкодження покрівлі та скління приватного будинку й пожежу господарської будівлі унаслідок роботи ППО.